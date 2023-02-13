Тольяттинец воровал из магазинов сыр и шоколад

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В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Тольятти, обвиняемого в совершении краж и грабежей из магазинов.

В ноябре 2022 года в полицию обратился представитель торговой точки, расположенной на проспекте Кирова. Он сообщил, что один из посетителей открыто похитил с прилавка больше 20 плиток. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 4 тысячи рублей. Работники магазина попытались остановить злоумышленника, но мужчина успел скрыться.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленника.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению может быть причастен житель Тольятти, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса он пояснил, что в тот день приехал в областной центр и, прогуливаясь по городу, зашел в магазин, где похитил продукцию, которую впоследствии продал случайным прохожим. Мужчина признался, что с разницей в несколько дней он совершил кражу шоколада и сыра из магазинов, расположенных на территории Ставропольского района Самарской области.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении на территории г. Самара 5 краж, а также мелкого хищения и двух краж в селе Валы Ставропольского района Самарской области. Свою вину житель Тольятти признал. Общая сумма причиненного магазинам ущерба составила более 40 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Промышленный районный суд г. Самара.