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Тольяттинец украл велосипед от магазина и хотел сдать его в ломбард
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Тольяттинец украл велосипед от магазина и хотел сдать его в ломбард

6 ноября 2022 11:16
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Тольяттинец украл велосипед от магазина и хотел сдать его в ломбард

В полицию Тольятти поступило сообщение о хищении велосипеда от продуктового магазина, расположенного по улице Ворошилова. Местный житель оценил причиненный ущерб на сумму свыше 15 000  рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили и опросили возможных свидетелей, осмотрели место происшествия и прилегающую к магазину территорию,  изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Оперуполномоченные, используя скрин с видеозаписи, составили ориентировку с описанием примет предполагаемого злоумышленника и похищенного имущества, которую довели до личного состава отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.
Участковые уполномоченные полиции на административных участках проверили места возможного сбыта краденного и лиц, ранее попадавших в поле зрения полиции, проживающих в непосредственной близости от места происшествия.
Один из участковых инспекторов, при  проверке под учётных лиц, узнал  мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым и задержал его. В квартире подозреваемого полицейский обнаружил и изъял похищенный велосипед.  

Задержанный признался в совершении кражи и пояснил, что он хотел сдать  транспортное средство в ломбард, а вырученные деньги потратить  на собственные нужды. Однако, не довел свой противоправный умысел до конца, так как был задержан участковым уполномоченным полиции.

По данным полицейских, 29-летний безработный местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. 

Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Теги: Кража

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