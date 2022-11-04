Тольяттинец украл у своей бабушки швейную машинку и кофеварку

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За помощью в полицию обратилась 61-летняя жительница одного из домов, расположенных на улице Никонова, Комсомольского района. Женщина рассказала, что вернувшись домой с дачи, она обнаружила пропажу швейной машинки, кофеварки и блендера. С учетом износа, заявительница оценила причиненный ей материальный ущерб как значительный, в размере 9 тысяч рублей.

Полицейские изъяли в ближайшем ломбарде квитанции на похищенное имущество и получили информацию, что к происшествию может быть причастен ранее судимый безработный 20-летний внук потерпевшей. Как пояснила заявительница, у него имелись ключи от его дома.

Мужчина полностью признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Во время опроса задержанный пояснил, что бабушки несколько дней не было дома. Он решил воспользоваться этим и украсть из квартиры бытовую технику. Впоследствии сдал похищенное в ломбард, предъявив свои документы. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.