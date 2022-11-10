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Тольяттинец украл у девушки ключи после застолья и обокрал квартиру ее матери

10 ноября 2022 12:53
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Тольяттинец украл у девушки ключи после застолья и обокрал квартиру ее матери

В полицию Тольятти с заявлением о краже обратилась  местная  жительница 1974 года рождения.  Женщина сообщила, что из ее квартиры, расположенной на Московском проспекте в Автозаводском районе, похищены акустическая колонка и денежные средства. Заявительница  оценила причиненный материальный ущерб в 6 500  тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую. Женщина пояснила, что отсутствовала дома около 5 часов. По возвращению она обнаружила, что входная дверь приоткрыта, а из квартиры пропали деньги и колонка.

Эксперт-криминалист обнаружил и изъял следы пальцев рук с крышки шкатулки, пригодные для идентификации. В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что следы принадлежат местному жителю 2003 года рождения. Молодого человека оперативники задержали по месту жительства и доставили его в территориальный орган внутренних дел.

В ходе опроса подозреваемый признал свою вину и пояснил, что накануне распивал спиртные напитки в квартире потерпевшей с её дочерью, и когда она уснула, похитил ключи от квартиры. Через пару дней, убедившись, что дома никого нет, он открыл квартиру ключом и похитил имущество.

Похищенное имущество изъято и возвращено законной владельце. Денежные средства были возмещены в полном объёме.

 

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