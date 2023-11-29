Тольяттинец тайно пополнил баланс деньгами приятеля

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские шашисты выиграли чемпионат России по спорту слепых
Самарские шашисты выиграли чемпионат России по спорту слепых
Порядка 80 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» выбрали электронную квитанцию
Порядка 80 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» выбрали электронную квитанцию
Актер из Самары Александр Волохов сыграет в фантастической комедии ТНТ «Кибердеревня» про космо-Россию
Актер из Самары сыграет в фантастической комедии ТНТ «Кибердеревня» про космо-Россию
В Самаре снесли более 400 павильонов для строительства автостанции на пр. Кирова
В Самаре убрали более 400 мест для строительства транспортного узла на пр. Кирова
Инженер из Самары перевел мошенникам более 60 000 рублей
Инженер из Самары перевел мошенникам более 60 000 рублей
В Самарской области содержание более 45 км трасс осуществляется в рамках контрактов жизненного цикла
В Самарской области содержание более 45 км трасс осуществляется в рамках контрактов жизненного цикла
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
Жители Самарского региона могут пройти профилактический медосмотр и диспансеризацию по месту работы
Жители Самарского региона могут пройти профилактический медосмотр и диспансеризацию по месту работы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.61
-0.09
EUR 97.07
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Декабрьские мероприятия пройдут в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Нас зовут Ваалом» в СОУНБ
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец тайно пополнил баланс деньгами приятеля

29 ноября 2023 10:43
151
Тольяттинец тайно пополнил баланс деньгами приятеля

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратился местный житель 1972 года рождения. Дорожный рабочий пояснил, что в телефоне обнаружил оповещение о совершении перевода денежных средств в размере  3600 рублей, которое не производил. Как пояснил заявитель, незадолго до списания, он на улице встретил знакомого менеджера, и давал ему телефон позвонить.

Сотрудники уголовного розыска изучили выписку по счёту и установили, что денежные средства перечислили на номер мобильного телефона. Оперуполномоченные установили личность абонента и его данные совпали с известными данными ранее судимого за имущественные преступления  «приятеля» заявителя. Злоумышленника 1981 года рождения полицейские задержали на улице в Автозаводском районе и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

В ходе опроса мужчина признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что через смс-сообщение с телефона знакомого  пополнил себе баланс телефона, надеясь, что он не заметит.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района  СУ Управления МВД России по г. Тольятти  в отношении ранее не судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
29 ноября 2023  13:21
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
83
Карту жителя Самарской области получили в этом году более 111 тысяч человек
29 ноября 2023  11:48
Карту жителя Самарской области получили в этом году более 111 тысяч человек
180
Яндекс Карты обновили панорамы Самары
29 ноября 2023  11:27
Яндекс Карты обновили панорамы Самары
145
Гости выставки смогут познакомиться с достижениями нашего региона в экономике и промышленности.
28 ноября 2023  18:01
30 ноября на выставке-форуме «Россия» пройдет День Самарской области
444
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
28 ноября 2023  13:48
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
412
Весь список