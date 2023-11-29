Тольяттинец тайно пополнил баланс деньгами приятеля

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В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратился местный житель 1972 года рождения. Дорожный рабочий пояснил, что в телефоне обнаружил оповещение о совершении перевода денежных средств в размере 3600 рублей, которое не производил. Как пояснил заявитель, незадолго до списания, он на улице встретил знакомого менеджера, и давал ему телефон позвонить.

Сотрудники уголовного розыска изучили выписку по счёту и установили, что денежные средства перечислили на номер мобильного телефона. Оперуполномоченные установили личность абонента и его данные совпали с известными данными ранее судимого за имущественные преступления «приятеля» заявителя. Злоумышленника 1981 года рождения полицейские задержали на улице в Автозаводском районе и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что через смс-сообщение с телефона знакомого пополнил себе баланс телефона, надеясь, что он не заметит.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении ранее не судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».