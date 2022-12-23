Тольяттинец с ножом напал на продавца магазина ради трех бутылок алкоголя

96

Инцидент произошел около пяти часов вечера в одном из магазинов Автозаводского района города. В полицию обратился представитель торговой точки, который рассказал, что неизвестный мужчина зашел в магазин под видом покупателя и, угрожая продавцу предметом, похожим на нож, похитил три бутылки алкогольной продукции, после чего скрылся.

Полицейские выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, просмотрели и изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент хищения продукции, составили и распространили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Экипаж патрульно-постовой службы полиции находился недалеко от места происшествия, когда от дежурного поступила информация о совершенном преступлении.

В ходе патрулирования района, возле одного из многоквартирных домов, полицейские обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Предполагаемого злоумышленника сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

У задержанного ранее не судимого местного жителя 1993 года рождения полицейские в ходе личного досмотра в присутствии понятых обнаружили и изъяли три похищенные бутылки алкогольной продукции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.