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Тольяттинец, разозлившись на приятеля, забрал у него золотое кольцо и пауэр банк

29 мая 2024 11:58
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Тольяттинец, разозлившись на приятеля, забрал у него золотое кольцо и пауэр банк

В середине мая текущего года в дежурную часть отдела полиции по Центральному району У МВД России по г. Тольятти обратился местный житель 1999 года рождения и сообщил о том, что находившийся в квартире новый знакомый, забрал его кольцо и внешний аккумулятор для телефона, после чего убежал. Попытки самостоятельно вернуть имущество не увенчались успехом, и мужчина обратился к полицейским за помощью.

Сотрудники полиции провели осмотр квартиры и прилегающей к месту происшествия территории, установили и опросили очевидцев. Эксперт-криминалист обнаружил и изъял следы пальцев рук со стеклянной бутылки из-под спиртосодержащей жидкости, пригодные для идентификации. В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что следы принадлежат ранее судимому местному жителю 1979 года рождения. Располагая информацией о местах возможного нахождения мужчины, полицейские задержали и доставили его в территориальный орган внутренних дел.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что распивал вместе с потерпевшим спиртные напитки у него в квартире. Внезапно между ними возник конфликт. Разозлившись, мужчина забрал у знакомого золотое кольцо и портативный аккумулятор, оттолкнул его и выбежал в подъезд. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

 Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

 

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