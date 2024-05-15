Тольяттинец поссорился с отцом и убил его

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В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 20 января 2024 года обвиняемый, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим 65-летним отцом, возникшей на бытовой почве, нанес ему несколько ударов ножом в голову и туловище. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.