Тольяттинец попался на удочку мошенников в Новосибирске

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Полиция предупреждает о мошенничествах с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Недавно жертвой злоумышленников стал 23-летний житель города Тольятти, временно находившийся в служебной командировке в Новосибирске.

В период с 26 мая по 19 июня текущего года неизвестные лица, используя мессенджер и средства мобильной связи, звонили молодому человеку, который работает тестировщиком в одном из ИП города. Злоумышленники предоставили ему заведомо ложную информацию о возможности аннулирования якобы оформленных на его имя кредитных обязательств.

Молодой человек поверил незнакомцам и, чтобы погасить «открытые на его имя кредиты», осуществил переводы денежных средств в размере свыше 1 млн рублей на указанные счета через банкоматы. Мошенники заверили тольяттинца, что, как только он вернётся из командировки, деньги ему вернут. Конечно же, денежные средства никто не вернул, и мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность при общении в сети Интернет и помнить, что официальные финансовые организации никогда не используют мессенджеры для решения вопросов, связанных с аннулированием кредитов или другими финансовыми операциями.