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Тольяттинец похитил телевизор с антенной и приставкой к нему

26 февраля 2023 12:45
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Тольяттинец похитил телевизор с антенной и приставкой к нему

В дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району обратился  местный житель 1984 года рождения  с заявлением о краже имущества из частного дома. Материальный ущерб заявитель оценил  свыше 3 000 рублей.  В ходе опроса пострадавший сообщил, что постоянно проживает в квартире, а дом использует как дачу, приезжает  редко. Во время его  отсутствия,  неизвестный, путем повреждения окна, проник в дом и похитил телевизор с антенной и приставкой к нему.

Прибывшие по указному адресу сотрудники следственно-оперативной осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного и лиц, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Полицейские установили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен безработный местный житель 1967 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление, который был задержан по месту жительства и доставлен в отел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый   вину в содеянном признал и пояснил, что похищенное имущество продал знакомому, как собственное, за 1500 рублей, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. 

Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого  возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 

Сотрудники полиции напоминают владельцам частных домов о необходимости самостоятельно принять меры по сохранности своего имущества.  Целесообразно почаще навещать свое загородное жилище. Не рекомендуется оставлять на даче ценные вещи. Лучше всего максимально затруднить доступ в жилище посторонним и установить крепкие двери, оснащенные сложными замками, а на окна поставить решетки.

Теги: Кража

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