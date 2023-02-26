Тольяттинец похитил телевизор с антенной и приставкой к нему

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В дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району обратился местный житель 1984 года рождения с заявлением о краже имущества из частного дома. Материальный ущерб заявитель оценил свыше 3 000 рублей. В ходе опроса пострадавший сообщил, что постоянно проживает в квартире, а дом использует как дачу, приезжает редко. Во время его отсутствия, неизвестный, путем повреждения окна, проник в дом и похитил телевизор с антенной и приставкой к нему.

Прибывшие по указному адресу сотрудники следственно-оперативной осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного и лиц, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Полицейские установили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен безработный местный житель 1967 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление, который был задержан по месту жительства и доставлен в отел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый вину в содеянном признал и пояснил, что похищенное имущество продал знакомому, как собственное, за 1500 рублей, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Сотрудники полиции напоминают владельцам частных домов о необходимости самостоятельно принять меры по сохранности своего имущества. Целесообразно почаще навещать свое загородное жилище. Не рекомендуется оставлять на даче ценные вещи. Лучше всего максимально затруднить доступ в жилище посторонним и установить крепкие двери, оснащенные сложными замками, а на окна поставить решетки.