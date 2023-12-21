Тольяттинец отобрал у гостя телефон и выгнал из квартиры

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В начале декабря текущего года в дежурную часть отдела полиции по Центральному району У МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местного жителя 1995 года рождения о том, что у него был похищен сотовый телефон.

В ходе опроса потерпевший пояснил, что находился в гостях у малознакомого мужчины, где распивал спиртные напитки. В процессе общения между ними возник конфликт, в результате которого хозяин квартиры вырвал из рук заявителя сотовый телефон, после чего выгнал его из квартиры.

Сотрудник дежурной части направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и следственно-оперативную группу.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев. После чего задержали подучетного, ранее судимого за имущественное преступление местного жителя 2002 года рождения, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина вину в содеянном признал и пояснил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и в ходе словесного конфликта с потерпевшим очень разозлился, поэтому решил забрать сотовый телефон.

Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений.