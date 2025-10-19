Тольяттинец отдал аферистам 9,5 млн рублей

154

Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций!

Жителю г. Тольятти 1966г.р. посредством сотовой связи и мессенджеров поступило предложение о дополнительном заработке. Неизвестный, представившись специалистом по работе с финансовыми операциями, пообещал ему постоянный высокий доход, а также практические консультации по ведению бизнеса. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, пострадавший взял кредит и перевел аферисту 9 500 000 р. после чего неизвестный перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.