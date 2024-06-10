Тольяттинец нанес знакомому, который пришел в гости, ножевое ранение

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В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1987 года рождения с травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Для установления обстоятельств произошедшего в больницу выехали сотрудники территориального органа внутренних дел. Полицейские изъяли документацию и опросили потерпевшего, который пояснил, что в тот день пришел к знакомому в гости. Неожиданно между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес гостю телесные повреждения кухонным ножом.

Во время опроса ранее судимый за аналогичное преступление местный житель 1986 года рождения пояснил, что в момент ссоры не смог справиться со своими эмоциями и ударил приятеля. Согласно заключению эксперта, здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.