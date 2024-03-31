Тольяттинец избил 85-летнюю мать

167

В дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местной жительницы 1939 года рождения с множествами переломами.

Сотрудники органов внутренних дел опросили в больнице потерпевшую которая пояснила, что находилась дома со своим сыном, в какой - то момент между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина стал бить её.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно разыскных мероприятий на улице возле одного из многоквартирных домов задержали предполагаемого злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Местный житель 1975 года рождения, ранее судимый, в ходе опроса пояснил, что он поссорился со своей матерью, в результате конфликта не смог сдержать негативные эмоции и ударил её. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело.