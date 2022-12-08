Тольятти полицейские сорвали план наркозакладчиков

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Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Автозаводскому району 1 У МВД России по городу Тольятти поступила оперативная информация о том, что житель Ставропольского района 1987 года рождения может быть причастен к незаконному сбыту наркотиков на территории города Тольятти.

При проверке полученная информация подтвердилась. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела по незаконному обороту наркотиков задержали подозреваемого около одного из многоквартирных домов в Автозаводском районе города. Оперативники, в присутствии понятых, провели осмотр места проживания задержанного, где обнаружили и изъяли 2 зип-пакетика с порошкообразным веществом белого цвета. Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел У МВД России по г. Тольятти. Экспертами установлено, что изъятым является наркотическое средство – N-метилэфедрона общей массой 56 граммов, что соответствует крупному размеру.

В ходе опроса ранее несудимый задержанный вину в содеянном признал и пояснил полицейским, что приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем «закладок» на территории города.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч. 4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков в Самарскую область.

Сотрудники полиции призывают граждан быть неравнодушными и обо всех ставших известных фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств просит сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону 102.