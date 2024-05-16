Тольяттинский таксист присвоил забытое в машине имущество

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Общая сумма похищенного составила свыше 30 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району за помощью обратился местный житель 1985 года рождения, который пояснил, что после поездки в такси, забыл в машине свою сумку в которой находились документы и денежные средства. Сумма причинённого ущерба составила свыше 30 000 рублей. Самостоятельно разыскать водителя пострадавшему не удалось, и он обратился за помощью в полицию.

Сотрудники полиции получили информацию таксомоторной организации о поездках. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность, места возможного нахождения и задержали предполагаемого злоумышленника - местного жителя 1985 года рождения.

В ходе опроса задержанный вину свою признал и пояснил, что нашел забытую сумку пассажира в багажнике автомобиля, но не вернул так как решил оставить себе. Часть похищенного имущества была возращена законному владельцу, часть денежных средств была возмещена злоумышленником.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.