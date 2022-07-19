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Сызранский участковый за несколько часов нашел украденную бензопилу

19 июля 2022 12:31
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Сызранский участковый за несколько часов нашел украденную бензопилу

К участковому уполномоченному полиции капитану полиции Валерию Аникину обратился 39-летний житель поселка Балашейка Сызранского района с сообщением о том, что из его хозяйственной постройки пропала бензопила. Мужчина оценил материальный ущерб на сумму 4 000 рублей.
Капитан полиции опросил заявителя, установил и опросил возможных очевидцев происшествия. Исходя из собранных материалов участковый уполномоченный полиции в течении нескольких часов установил личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, а также за незаконный оборот наркотиков, нигде не работающий односельчанин потерпевшего 1992 года рождения, который хорошо общался с потерпевшим и знал где находится инструмент.
Как выяснил полицейский, злоумышленник проник на территорию домовладения в дневное время, когда потерпевший и его супруга находились на работе и похитил бензопилу из хозяйственной постройки свободным доступом. Задержанный вину признал и пояснил, что инструмент он продал своему знакомому, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. Похищенное изъято и в скором времени будет возвращено владельцу.


 

Теги: Кража

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