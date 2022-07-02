Сызранка в соцсетях познакомилась с мужчиной и лишилась телефона

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В сызранскую полицию в октябре прошлого года обратилась 24-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее был похищен сотовый телефон. Материальный ущерб заявительница оценила в 8 000 рублей.

В ходе опроса девушка пояснила полицейским, что познакомилась в одной из социальных сетей с мужчиной, у которого не было указано никаких данных кроме имени. После непродолжительного общения новый знакомый приехал с продуктами питания и алкоголем к ней в гости. Во время застолья хозяйка квартиры, не употреблявшая спиртные напитки, заметила, что мужчина заинтересовался её сотовым телефоном, который всё это время лежал на кухонном столе. Затем мужчина положил его в карман своей куртки и собрался уходить. Хозяйка квартиры успела закрыть на ключ входную дверь, но злоумышленник вместе с похищенным телефоном вышел через открытое на кухне окно первого этажа, при этом силой оттолкнув потерпевшую.

С места происшествия сотрудниками полиции были изъяты коробка от похищенного мобильного телефона, кассовый чек на его покупку и 3 дактилоскопические пленки со следами пальцев рук, которые в дальнейшем помогли оперативникам выйти на след злоумышленника. Согласно базе данных, отпечатки пальцев, изъятые с места происшествия, принадлежат ранее неоднократно судимому, в том числе за грабеж, местному жителю 1981 года рождения.

Сотрудники уголовного розыска, отрабатывающие места возможного сбыта похищенного, в одном из ломбардов обнаружили договор комиссии за сотовый телефон на имя этого же мужчины. Оперативники задержали подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенный телефон он успел сбыть, а деньги потратил на собственные нужды. В ходе опроса мужчина пояснил, что познакомился с девушкой в социальной сети с целью наживы.

В настоящий момент уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 «Грабеж» вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

Полицейские призывают к бдительности и осторожности при общении в социальных сетях с незнакомцами!