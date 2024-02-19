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Сызранка отдала мошеннику более 2 миллионов рублей

19 февраля 2024 11:02
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Сызранка отдала мошеннику более 2 миллионов рублей

В дежурную часть полиции города Сызрань с заявлением о мошенничестве обратилась 55-летняя местная жительница, работающая машинистом автокрана.

Заявитель рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся помощником брокера, который предложил заработок на бирже. Звонивший сообщил, что на брокерском сайте для осуществления торгов зарегистрировал заявителя и открыл на ее имя счёт. Далее, согласившись на все условия злоумышленника, и следуя его инструкциям, потерпевшая оформила кредиты в разных банках на общую сумму более 2 миллионов рублей. После чего обналиченные денежные средства внесла на свой брокерский счёт. Когда женщина захотела вывести свои деньги с фондового рынка, указанный «помощником брокера», код оказался неверным. Жительница Сызрани поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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