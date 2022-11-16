Сызрани безработный похитил велосипед с противоугонным тросом

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В дежурную часть отдела полиции Юго-Западного района МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от местной жительницы о хищении велосипеда из подъезда многоквартирного дома, расположенного на улице Мира.

Заявительница оценила причиненный ущерб на сумму свыше 7 000 рублей. В ходе опроса женщина предоставила полицейским подробное описание велосипеда, а также сообщила, что транспортное средство хранилось пристегнутым тросовым замком к перилам, который так же пропал с места происшествия.

Сотрудники полиции установили и опросили возможных свидетелей, осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию, проверили на причастность к хищению лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Оперативники составили и распространили ориентировку с описанием похищенного среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В службы и подразделения сызранской полиции следователем направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

Оперуполномоченные полиции по полученной информации узнали, что к хищению может быть причастен безработный, ранее судимый за имущественные преступления 19-летний житель Сызрани. Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения злоумышленника, задержали мужчину, после чего доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого молодой человек свою вину в совершении противоправного деяния признал в полном объеме и пояснил полицейским, что похищенное имущество реализовал на рынке, а деньги потратил на собственные нужды. Полицейские предприняли меры к розыску похищенного имущества и вернули велосипед законной владелице. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают: не оставляйте личное имущество без присмотра во дворах, подъездах и на лестничных площадках домов, около магазинов и в других общественных местах.