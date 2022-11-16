Сызрани безработный похитил велосипед с противоугонным тросом

Я нашел ошибку
Главные новости:
В регионе проводятся профилактические акции, направленные на выявление скрытых форм диабета, обучение методам обследования, правилам лечебного питания, физической активности.
На пресс-конференци в Самаре специалисты обсудили факторы риска и вопросы лечения сахарного диабета
Мероприятие состоится в ГКУ СО «Дом дружбы народов».
В Самаре состоится XXV чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Доступны билеты по Пушкинской карте.
Театр "Самарская площадь" - афиша на декабрь
Мероприятие прошло с целью предупреждения и пресечения террористической и экстремистской деятельности.
Полицейские  провели встречу со студентами "Самарского машиностроительного колледжа"
Почитателей вокального искусства приглашают насладиться исполнительским мастерством и интересным общением. 
В СОУНБ выступит художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора 
Проект объединяет графику Роберта Фалька и живопись Валентины Диффинэ-Кристи.
Самарский областной художественный музей представляет выставочный проект «Свет и воздух»
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается сильный снег с порывистым ветром, метель
Туристов привлекает аутентичность места. Вокруг почти ничего не напоминает о том, что ты находишься в XXI веке.
В «Богатырскую Слободу» едут не только из Самары и области, но и из других регионов России
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.31
-0.09
EUR 62.63
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызрани безработный похитил велосипед с противоугонным тросом

16 ноября 2022 11:28
177
Сызрани безработный похитил велосипед с противоугонным тросом

В дежурную часть отдела полиции Юго-Западного района МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от местной жительницы о хищении велосипеда из подъезда многоквартирного дома, расположенного на улице Мира.

Заявительница оценила причиненный ущерб на сумму свыше 7 000 рублей. В ходе опроса женщина предоставила полицейским подробное описание велосипеда, а также сообщила, что транспортное средство хранилось пристегнутым тросовым замком к перилам, который так же пропал с места происшествия.

Сотрудники полиции установили и опросили возможных свидетелей, осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию, проверили на причастность к хищению лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Оперативники составили и распространили ориентировку с описанием похищенного среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В службы и подразделения сызранской полиции следователем направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

Оперуполномоченные полиции по полученной информации узнали, что к хищению может быть причастен безработный, ранее судимый за имущественные преступления 19-летний житель Сызрани. Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения злоумышленника, задержали мужчину, после чего доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого молодой человек свою вину в совершении противоправного деяния признал в полном объеме и пояснил полицейским, что похищенное имущество реализовал на рынке, а деньги потратил на собственные нужды. Полицейские предприняли меры к розыску похищенного имущества и вернули велосипед законной владелице. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают: не оставляйте личное имущество без присмотра во дворах, подъездах и на лестничных площадках домов, около магазинов и в других общественных местах.

Теги: Кража

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти по отпечаткам раскрыли кражу из продуктового магазина
12 ноября 2022, 13:59
В Тольятти по отпечаткам раскрыли кражу из продуктового магазина
Момент хищения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Криминал
728
Самарец попросил 70-летнюю бабушку сдать краденый телефон в ломбард
12 ноября 2022, 12:10
Самарец попросил 70-летнюю бабушку сдать краденый телефон в ломбард
В январе текущего года у 31-летнего жителя Кировского района из квартиры пропал сотовый телефон стоимостью 100 000 рублей. Криминал
787
Тольяттинец украл велосипед от магазина и хотел сдать его в ломбард
06 ноября 2022, 11:16
Тольяттинец украл велосипед от магазина и хотел сдать его в ломбард
Местный житель оценил причиненный ущерб на сумму свыше 15 000  рублей. Криминал
898
В центре внимания
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
16 ноября 2022  13:50
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
131
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
15 ноября 2022  12:21
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
297
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
15 ноября 2022  12:06
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
363
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
15 ноября 2022  11:55
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
338
Заключено соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
14 ноября 2022  17:39
Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве Самарской области с Наманганской областью Республики Узбекистан
2766
Весь список