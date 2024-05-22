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Сызранец, заметив полицию, выбросил наркотик на обочину

22 мая 2024 10:47
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Сызранец, заметив полицию, выбросил наркотик на обочину

В апреле текущего года сотрудники дорожно-патрульной службы, находясь на маршруте патрулирования, заметили возле столба электропередач подозрительного молодого человека, который заметив патрульную машину, бросил что-то в траву у обочины.

Инспекторы, посчитав такое поведение подозрительным, задержали 25-летнего жителя Сызрани. Во время опроса и проверки документов сотрудники полиции обратили внимание на то, что мужчина заметно нервничал и противоречиво отвечал на вопросы сотрудников.

В ходе осмотра места происшествия в присутствии понятых, у обочины дороги обнаружен и изъят сверток, оклеенный полимерной прозрачной лентой, в котором находился зип-пакет с порошкообразным веществом внутри.

Исследование показало, что изъятым веществом является наркотическое средство N-метилэфедрон.

По данным сотрудников полиции, задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступление предусмотренное ст. 158 УК РФ (кража). Как пояснил задержанный, он хранил наркотики для личного употребления, без цели сбыта. Истинность слов задержанного тщательно проверяется полицейскими.

Отделением дознания О МВД России по городу Жигулёвску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства). Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

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