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Сызранец устроил дома наркопритон

30 октября 2022 13:37
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Сызранец устроил дома наркопритон

Хозяин квартиры позволял пользоваться помещением наркозависимым людям в обмен на продукты питания и сигареты.

Оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о том, что 35-летний местный житель систематически предоставляет свою квартиру для потребления наркотических веществ.

В ходе проверки полученная информация подтвердилась. Сотрудники полиции задокументировали несколько фактов предоставления жилого помещения наркозависимым лицам. Гости подозреваемого подтвердили, что приходили к нему для потребления наркотиков. 

В ходе осмотра квартиры местного жителя в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли использованные шприцы, стеклянные пузырьки и другие предметы, которые использовались для употребления наркотических средств.

Подозреваемый рассказал, что позволял пользоваться помещением в обмен на продукты питания и сигареты. По данным полиции, сызранец ранее судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении подозреваемого 1987 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».

Теги: Стоп Наркотик

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