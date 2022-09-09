Сызранец украл телефон у давно не виденного ульяновского друга

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В Сызрани в полицию обратился 62 - летний житель Ульяновской области, который сообщил, что после долгожданной встречи с другом, с которым он давно не виделся, у него пропал сотовый телефон. Материальный ущерб потерпевший оценил в 4 000 рублей.

Сотрудники полиции подробно опросили заявителя и выяснили, что во время совместного распития спиртных напитков, потерпевший уснул, а когда проснулся, то не обнаружил ни мобильного, ни товарища. Попытки вернуть гаджет самостоятельно не увенчались успехом, и тогда мужчина обратился за помощью в полицию.

Заявитель сообщил полицейским имя и место жительства предполагаемого злоумышленника. Это помогло оперативникам задержать и доставить в отдел полиции для дальнейшего разбирательства 26-летнего местного жителя.

По данным сотрудников полиции молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление, но уголовное дело было прекращено за примирением сторон. Свою вину задержанный признал полностью и сообщил, что украденный у товарища из кармана куртки телефон продал, а вырученные от продажи денежные средства в сумме 2 000 рублей потратил на покупку алкоголя и продуктов питания.

Подозреваемый материальный ущерб потерпевшему возместил в полном объеме, вернув стоимость украденного телефона.