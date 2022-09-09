Я нашел ошибку
Главные новости:
В исправительном учреждении состоялось торжественное построение сотрудников. 
В ИК-26 УФСИН СО отметили день образования колонии
Сборная команда Самарской области завоевала серебряные медали.
В Москве завершился Кубок России по пляжному регби
За обслуживание Дворца спорта в Самаре заплатят 28,5 млн рублей
За обслуживание Дворца спорта в Самаре заплатят 28,5 млн рублей
В Самаре встретили в стенах Администрации официальную делегацию из города-партнера Бреста
В Самаре встретили в стенах Администрации официальную делегацию из города-партнера Бреста
В Самаре будут судить троих обвиняемых в сбыте поддельных банковских купюр
В Самаре будут судить троих обвиняемых в сбыте поддельных банковских купюр
Делегация Самарской области поздравила жителей Снежного с Днем освобождения Донбасса
Делегация Самарской области поздравила жителей Снежного с Днем освобождения Донбасса
Заботиться о любимых собаках Елизаветы II будет принц Эндрю
Заботиться о любимых собаках Елизаветы II предположительно будет принц Эндрю
Российские власти отказались от идеи включить товары всех брендов в список параллельного импорта.
Российские власти отказались от идеи включить товары всех брендов в список параллельного импорта
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.8
-0.38
EUR 60.7
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев ждут на фестивале «Время читать: Открытый космос» 10 и 11 сентября! 
Жители Тольятти получили призы от «ЭнергосбыТ Плюс»
 Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранец украл телефон у давно не виденного ульяновского друга

9 сентября 2022 13:15
126
Сызранец украл телефон у давно не виденного ульяновского друга

В Сызрани в полицию обратился 62 - летний житель Ульяновской области, который сообщил, что после долгожданной встречи с другом, с которым он давно не виделся, у него пропал сотовый телефон. Материальный ущерб потерпевший оценил в 4 000 рублей.

Сотрудники полиции подробно опросили заявителя и выяснили, что во время совместного распития спиртных напитков, потерпевший уснул, а когда проснулся, то не обнаружил ни мобильного, ни товарища. Попытки вернуть гаджет самостоятельно не увенчались успехом, и тогда мужчина обратился за помощью в полицию.

Заявитель сообщил полицейским имя и место жительства предполагаемого злоумышленника. Это помогло оперативникам задержать и доставить в отдел полиции для дальнейшего разбирательства 26-летнего местного жителя.

По данным сотрудников полиции молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление, но уголовное дело было прекращено за примирением сторон. Свою вину задержанный признал полностью и сообщил, что украденный у товарища из кармана куртки телефон продал, а вырученные от продажи денежные средства в сумме 2 000 рублей потратил на покупку алкоголя и продуктов питания.

Подозреваемый материальный ущерб потерпевшему возместил в полном объеме, вернув стоимость украденного телефона.

Теги: Кража Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Красноярском районе мужчина похитил велосипед и спрятал его на кладбище
01 сентября 2022, 09:44
В Красноярском районе мужчина похитил велосипед и спрятал его на кладбище
Материальный ущерб заявитель оценил в 20 тысяч рублей и пояснил, что он является для него значительным. Криминал
632
В Самаре грабитель сорвал с шеи 57-летней женщины две золотые цепочки с кулоном и крестиком
30 августа 2022, 11:58
В Самаре грабитель сорвал с шеи женщины две золотые цепочки с кулоном и крестиком
Он похищенное продал прохожему, а вырученные деньги потратил. Криминал
833
В подъезде дома тольяттинец ударил женщину по голове и похитил сумку
08 августа 2022, 09:47
В подъезде дома тольяттинец ударил женщину по голове и похитил сумку
В ходе опроса мужчина пояснил, что в тот день находился у своего знакомого, которому сотрудница отделения связи принесла пенсию. Криминал
1514
В центре внимания
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
9 сентября 2022  12:48
Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия для сохранения ритмичного строительства метро в Самаре
249
В Самаре на улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта
9 сентября 2022  11:41
В Самаре на улице Береговой будет временно ограничено движение транспорта
170
самарские аграрии наращивают производство с господдержкой
9 сентября 2022  11:05
Самарские аграрии наращивают производство с господдержкой
163
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
8 сентября 2022  13:07
«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов
1228
Самарцы бесплатно смогут посетить Парк дружбы народов
8 сентября 2022  10:07
Самарцы бесплатно смогут посетить Парк дружбы народов
373
Весь список