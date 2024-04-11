Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по фигурному катанию «Самарочка»
В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по фигурному катанию «Самарочка»
Самара попала в топ городов по популярности приложений правильного питания и подсчета калорий
Самара попала в топ городов по популярности приложений правильного питания и подсчета калорий
Житель Челно-Вершинского района незаконно хранил дома порох
Житель Челно-Вершинского района незаконно хранил дома порох
Над регионами России ночью уничтожены и перехвачены 12 беспилотников
Над регионами России ночью уничтожены и перехвачены 12 беспилотников
4 из 10 эйчаров в Самаре не станут отказывать соискателю в трудоустройстве из-за наличия ошибок в резюме
4 из 10 эйчаров в Самаре не станут отказывать соискателю в трудоустройстве из-за наличия ошибок в резюме
ПДД для самых маленьких рассказали в Приволжском районе
ПДД для самых маленьких рассказали в Приволжском районе
Сызранец создал в Жигулевске 20 тайников с наркотиками
Сызранец создал в Жигулевске 20 тайников с наркотиками
В Тольятти таксист избил клиента
В Тольятти таксист избил клиента
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.22
0.47
EUR 101.23
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Средники, субботники, экодесанты - в регионе продолжается месячник благоустройства
Самарский зоопарк приглашает отметить День космонавтики
Лекция Станислава Дединского «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» пройдет для самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранец создал в Жигулевске 20 тайников с наркотиками

11 апреля 2024 09:36
98
Сызранец создал в Жигулевске 20 тайников с наркотиками

В Жигулёвске оперативники обнаружили и изъяли запрещенные вещества из 20 тайников, сделанных жителем Сызрани на территории региона.

Как сообщалось ранее (https://63.мвд.рф/news/item/47738135/) в феврале текущего года на территории города Жигулевска полицейские обнаружили и изъяли у задержанного 34-летнего жителя Сызрани 25 свертков с наркотиком синтетического происхождения и сотовый телефон с фотографиями геолокаций тайников-закладок.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства злоумышленника и из 20-ти тайников сотрудники полиции изъяли запрещенные вещества общей массой около 400 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В настоящий момент задержанный следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску признан подозреваемым в совершении 23 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ст.228.1 ч.4 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). По ходатайству органа следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области у наркокартеля изъято более 3,5 кг героина
09 апреля 2024, 12:28
В Самарской области у наркокартеля изъято более 3,5 кг героина
35-летний уроженец одного из соседних государств руководил противоправной деятельностью 12 членов организации, легализовавшими за год около 42,5 млн рублей. Криминал
372
В Кинель-Черкасском районе участковый задержал распивающую алкоголь женщину и изъял у нее марихуану
08 апреля 2024, 10:25
В Кинель-Черкасском районе участковый задержал распивающую алкоголь женщину и изъял у нее марихуану
Дело направлено в Кинель-Черкасский районный суд для рассмотрения по существу. Происшествия
370
Полицейские обнаружили и изъяли у самарца метадон
05 апреля 2024, 09:56
Полицейские обнаружили и изъяли у самарца метадон
Мужчина ранее судим за причастность к незаконному обороту наркотиков и совершение разбоя. Криминал
444
В центре внимания
Самарский губернатор заявил о необходимости совершенствования методики расчета тарифа на обслуживание газового оборудования
11 апреля 2024  09:19
Самарский губернатор заявил о необходимости совершенствования методики расчета тарифа на обслуживание газового оборудования
128
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета ректоров вузов Самарской области.
10 апреля 2024  16:23
В Самаре обсудили концепцию научно-технологического развития региона
334
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
10 апреля 2024  13:17
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
283
В этом году в Самаре будет запущен Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом
10 апреля 2024  12:11
В этом году в Самаре будет запущен Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом
512
Дмитрий Азаров обратился к мусульманам Самарской области по случаю праздника Ураза-байрам
10 апреля 2024  10:00
Дмитрий Азаров обратился к мусульманам Самарской области по случаю праздника Ураза-байрам
309
Весь список