Сызранец создал в Жигулевске 20 тайников с наркотиками

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В Жигулёвске оперативники обнаружили и изъяли запрещенные вещества из 20 тайников, сделанных жителем Сызрани на территории региона.

Как сообщалось ранее (https://63.мвд.рф/news/item/47738135/) в феврале текущего года на территории города Жигулевска полицейские обнаружили и изъяли у задержанного 34-летнего жителя Сызрани 25 свертков с наркотиком синтетического происхождения и сотовый телефон с фотографиями геолокаций тайников-закладок.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства злоумышленника и из 20-ти тайников сотрудники полиции изъяли запрещенные вещества общей массой около 400 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В настоящий момент задержанный следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску признан подозреваемым в совершении 23 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ст.228.1 ч.4 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). По ходатайству органа следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.