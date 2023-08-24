Сызранец похитил телефон ребенка

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8-летняя девочка забыла гаджет на сиденье, чем впоследствии воспользовался ранее судимый местный житель.

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратился местный житель 1990 года рождения, который пояснил, что после поездки в такси не может разыскать сотовый телефон, стоимостью более 5,5 тысячи рублей, ранее находившийся в пользовании его 8-летней дочери.

Оперуполномоченные установили, что примерно через час после поездки ребёнок вспомнил, о забытом на сиденье такси телефоне. Звонки не увенчались успехом – средство связи было отключено, а таксист пояснил, что телефон в машине не находил.

Оперативники уголовного розыска изъяли документы на телефон, составили и распространили ориентировку с описанием похищенного, проверили места вероятного сбыта краденного. Запросили и получили информацию таксомоторной организации о поездках, провели технические мероприятия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность, места возможного нахождения и задержали предполагаемого злоумышленника - местного жителя 2001 года рождения.

Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина пояснил полицейским, что, обнаружив на заднем сиденье такси чужой сотовый телефон, не сообщил о находке водителю, так как решил его присвоить. Сим-карты и чехол выкинул в ближайший контейнер для бытовых отходов.

По данным сотрудников полиции ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за кражу, но уголовное дело было прекращено за примирением сторон.

В настоящее время следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» предварительное расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным актом в отношении местного жителя передано в Сызранский городской суд для принятия решения по существу.