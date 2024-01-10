Я нашел ошибку
Главные новости:
Форвард "Крыльев Советов" Никита Салтыков перейдет в столичный "Локомотив"
Форвард "Крыльев Советов" Никита Салтыков перейдет в столичный "Локомотив"
суд в Самаре оставил в СИЗО певца Шарлота
Суд в Самаре оставил в СИЗО певца Шарлота
На FONBET сборах в Турции "Крылья" проведут 8 матчей
На FONBET сборах в Турции "Крылья" проведут 8 матчей
С 30 декабря по 9 января в Самарской области произошло 103 пожара
С 30 декабря по 9 января в Самарской области произошло 103 пожара
В Самарской области огнеборцы МЧС России эвакуировали из горящего дома 7 человек, из них 2 ребенка.
В Самарской области огнеборцы эвакуировали из горящего дома 7 человек, из них 2 ребенка
В январе абоненты "РКС-Самара" не получат бумажные квитанции за воду
В январе абоненты "РКС-Самара" не получат бумажные квитанции за воду
Сызранец перевел мошенникам 900 тысяч рублей
Сызранец перевел мошенникам 900 тысяч рублей
Квартира, машина, отпуск: россияне назвали свои главные финансовые цели
Квартира, машина, отпуск: россияне назвали свои главные финансовые цели
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.4
0.71
EUR 98.98
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Январские экскурсии в Музее-галерее «Заварка» приглашают самарцев
Интерактивная экскурсия пройдет в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
"Дикие истории" расскажет Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранец перевел мошенникам 900 тысяч рублей

10 января 2024 11:15
75
Сызранец перевел мошенникам 900 тысяч рублей

Жителю Сызрани 1965 года рождения, работающему охранником, позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности сервиса Госуслуг. Незнакомец сообщил, что ему, как сотруднику сервиса, стало известно о том, что мошенники пытаются оформить на его имя кредит и снять с банковской карты все деньги, используя персональные данные. Через некоторое время мужчине поступил еще один звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов, который подтвердил факт мошеннических действий.

Чтобы не потерять денежные средства, хранившиеся на карте, житель региона перевел на безопасный счет 900 тысяч рублей. После этого и «сотрудники сервиса» и «сотрудник полиции» перестали выходить на связь, а мужчина понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
85-летняя тольяттинка стала жертвой мошенников
05 января 2024, 10:36
85-летняя тольяттинка стала жертвой мошенников
Сотрудники уголовного розыска задержали их в Казани. Криминал
973
Медсестра в Приволжье хотела подзаработать и потеряла 1,6 миллионов рублей
28 декабря 2023, 10:55
Медсестра в Приволжье хотела подзаработать и потеряла 1,6 млн рублей
Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям о заработке от незнакомцев. Криминал
862
ЦБ обнародовал список любимых фраз телефонных мошенников
28 декабря 2023, 09:10
ЦБ обнародовал список любимых фраз телефонных мошенников
В частности, ЦБ рекомендует сразу класть трубку, услышав фразу: «Оформлена заявка на кредит». Криминал
766
  • Требуется журналист
В центре внимания
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 января 2024  10:45
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
96
В Самаре в 2024 году в Кировском районе только по нацпроекту будет обновлено ещё 6 дворовых территорий
9 января 2024  14:01
В Самаре в 2024 году в Кировском районе только по нацпроекту будет обновлено ещё 6 дворовых территорий
837
В преддверии сильных морозов самарцам рассказали, как будут учиться дети
9 января 2024  13:44
В преддверии сильных морозов самарцам рассказали, как будут учиться дети
594
Главы минпромторга и ГЖИ Самарской области официально утверждены в своих должностях
7 января 2024  14:16
Главы минпромторга и ГЖИ Самарской области официально утверждены в своих должностях
1154
Проверить здоровье самарцы могут и в праздники
7 января 2024  11:46
Проверить здоровье самарцы могут и в праздники
1192
Весь список