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Сызранец для вечеринки украл элитный алкоголь

29 февраля 2024 10:41
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Сызранец для вечеринки украл элитный алкоголь

В начале января текущего года в дежурную часть отдела полиции по Юго-Западному району МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от сотрудников одного из ЧОПов о повреждении входной двери в помещении сетевого магазина, расположенного на пр. 50 лет Октября.
По указанному в сообщении адресу незамедлительно выехала следственно- оперативная группа. Полицейские опросили персонал магазина, изучили материал с камер видеонаблюдения и установили, что примерно в 04:40 утра неизвестный злоумышленник путем отжатия металлических рамок входных дверей, проник в помещение магазина и похитил алкогольную продукцию. На изъятых видео запечатлен факт кражи элитного алкоголя.

В этот же день, выезжая на сообщение по поводу шумных соседей в многоквартирный дом по ул. Звездная сотрудники полиции обратили внимание на пустые бутылки из под элитного алкоголя в квартире, где находилась компания. При опросе участников застолья полицейские выяснили, что дорогие горячительные напитки принес их приятель 1999 года рождения, которого в квартире уже не было. Оперативники установили его личность, возможные места нахождения, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина сознался в совершении преступления и пояснил, что часть похищенного товара успел употребить. По данным сотрудников полиции, 24-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

 На данный момент следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении сызранца возбуждено уголовное дело.

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