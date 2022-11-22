Сызранец дал знакомой наркотики, чтобы она не переживала из-за развода

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Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила оперативная информация о том, что местный житель 1985 года рождения причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе оперативно-разыскных мероприятия полицейские задержали мужчину на территории Октябрьска, когда он приехал сбыть партию наркотиков. При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли из кармана кофта мужчины полимерный пакет с белым веществом внутри. Полицейские направили изъятое на исследование в экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское». Экспертизой установлено, что вещество является наркотическим средством метилэфедрон, массой почти 2 грамма.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что мужчина может быть причастен не только к хранению и сбыту запрещенных веществ. Сызранец подозревается в склонению к потреблению наркотических средств 39-летней знакомой. Женщина на момент задержания подозреваемого находилась рядом с ним в состоянии наркотического опьянения, что подтверждено актом медицинского освидетельствования.

Задержанный свою вину признал и рассказал, что первый раз предложил своей знакомой употребить наркотик в январе этого года, чтобы избавиться от стресса после развода с супругом. По данным сотрудников полиции ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, кражу и умышленное причинение вреда здоровью.

За потребление наркотических средств без назначения врача женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ. Мировым судом ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 4 000 рублей.

Уголовное дело передано в суд.