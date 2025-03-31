Суд продлил арест обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары

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В Самаре суд продлил до 2 июня арест Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки — бывшего мэра города и его супруги. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце февраля Тархова призналась в совершении преступления. По ее словам, жертвы были отравлены, затем тела подверглись криогенной заморозке с использованием жидкого азота, после чего были расчленены и частично утилизированы. Последним якобы занимался подельник преступницы.

Подозреваемой была назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Кроме двойного убийства (часть 2, пункт «а» статьи 105 УК РФ), женщине инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) в связи с хищением автомобиля, принадлежавшего бабушке.