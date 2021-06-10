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Сотрудник ЧОПа бросил гранату на двор в Зубчаниновке в Самаре

10 июня 2021 09:48
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Сотрудник ЧОПа бросил гранату на двор в Зубчаниновке в Самаре

Инцидент с гранатой произошел еще в последних числах декабря 2020 года. Потерпевший – 31-летний представитель цыганской диаспоры, проживающий в частном доме на улице Металлургической в поселке Зубчаниновка. Новогоднюю атмосферу жильцам испортил неизвестный, поздно ночью швырнувший через забор боевую гранату (экспертиза позднее установила, что это была ручная осколочная граната РГО промышленного изготовления).

Взрыв повредил металлическую входную дверь, окна, фасад и стоявшие во дворе «десятку», «шестерку» и «Оку».

По факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением взрывных устройств». Санкция статьи – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Достаточно долго в деле не было подвижек, и вот в начале июня 2021 года сотрудники уголовного розыска, наконец-то, задержали потенциального взрывника.

Им оказался 22-летний охранник ЧОП, уроженец села Кинель-Черкассы. С причинами сейчас разбирается следствие. А за гранату мужчине добавили статью о незаконном обороте боеприпасов (еще до 5 лет колонии), пишет Обозрение.

Фото: Pixabay.com

Теги: граната Зубчаниновка ЧОП ЧП

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