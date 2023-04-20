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Со свертком наркотиков краснодарец приехал в Самару

20 апреля 2023 09:58
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Со свертком наркотиков краснодарец приехал в Самару

У задержанного изъято более 50 граммов N-метилэфедрона, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки документов женщину - водителя, управляющего автомобилем «Toyota Corolla».

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на мужчину пассажира, который при виде патрульных начал вести себя неадекватно. Госавтоинспекторы проверили у него документы, удостоверяющие личность, и приняли решение досмотреть мужчину 1999  года рождения.

В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых у жителя Краснодарского  края полицейские в чемодане  обнаружили   – сверток с порошкообразным   веществом. 

Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в отдел полиции по Комсомольскому району.  

Изъятое полицейские направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством N-метилэфедрон, общей массой 50, 570 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

В ходе опроса ранее судимый житель Краснодарского  края  пояснил, что приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем «тайников – закладок» на территории Самарской области. 

Теги: Стоп Наркотик

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