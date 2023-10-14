Молодая самарчанка, работая администратором, присвоила около 170 тысяч рублей

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В полицию за помощью обратился 41-летний представитель организации, осуществляющей продажу бытовой техники и сообщил, что после увольнения по собственному желанию 22-летней женщины - администратора, в ходе ревизии выявлено отсутствие вверенного ей имущества, стоимостью порядка 170 тысяч рублей.

Полицейские опросили сотрудников компании, изъяли и изучили документацию. Во время проверки по заявлению представителя организации оперуполномоченным поступила информация, что ранее не судимая местная жительница реализовывала присвоенную бытовую технику в ближайшем ломбарде. Полицейские задержали предполагаемую злоумышленницу по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса жительница Самары созналась в присвоении чужого имущества и пояснила, что полученные незаконным путем денежные средства тратила на личные нужды.

Отделом дознания ОП по Ленинскому району Управления МВД России по городу Самаре в отношении задержанной по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата» возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой злоумышленнице статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Сотрудники полиции убедительно просят организации и индивидуальных предпринимателей крайне внимательно относится к кандидатам на работу, особенно если их обязанности связаны с материальной ответственностью.