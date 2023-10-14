Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти водитель скончался на месте ДТП. 
В Тольятти водитель скончался на месте ДТП
Тольяттинец избил сожительницу так, что она не могла встать, и ушел из дома
Тольяттинец избил сожительницу так, что она не могла встать, и ушел из дома
В Самаре водитель автобуса врезался в дом
В Самаре водитель автобуса врезался в дом
В ДТП с питбайком пострадала 10-летняя жительница села Ягодное
В ДТП с питбайком пострадала 10-летняя жительница села Ягодное
В конце октября крупных вспышек на Солнце станет больше
В конце октября крупных вспышек на Солнце станет больше
Умышленное уничтожение грибов из Красной книги грозит многолетним заключением
Умышленное уничтожение грибов из Красной книги грозит многолетним заключением
Мошенник в Красноярском районе через мобильное приложение на телефон украл 100 тысяч
Мошенник в Красноярском районе через мобильное приложение на телефон украл 100 тысяч
Пять учреждений в РФ будут выдавать разрешения на операции по смене пола у детей
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.31
0.32
EUR 102.55
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Молодая самарчанка, работая администратором, присвоила около 170 тысяч рублей

14 октября 2023 11:58
137
Молодая самарчанка, работая администратором, присвоила около 170 тысяч рублей

В полицию за помощью обратился  41-летний представитель организации, осуществляющей продажу бытовой техники и сообщил, что после увольнения по собственному желанию 22-летней женщины -  администратора,  в ходе ревизии выявлено отсутствие  вверенного ей имущества, стоимостью порядка 170 тысяч рублей.  

Полицейские опросили сотрудников компании, изъяли и изучили документацию. Во время проверки по заявлению представителя организации оперуполномоченным поступила информация, что ранее не судимая местная жительница реализовывала присвоенную бытовую технику в ближайшем ломбарде. Полицейские задержали предполагаемую злоумышленницу по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

В ходе опроса жительница Самары созналась в присвоении чужого имущества и пояснила, что полученные незаконным путем денежные средства тратила на личные нужды. 

Отделом дознания ОП по Ленинскому району Управления МВД России по городу Самаре  в отношении задержанной по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата» возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой злоумышленнице статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Сотрудники полиции убедительно просят организации и индивидуальных предпринимателей крайне внимательно относится к кандидатам на работу, особенно если их обязанности связаны с материальной ответственностью.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области
13 октября 2023  12:43
Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области
1257
12 октября начался официальный визит делегации республики Узбекистан в Самарскую область
13 октября 2023  12:08
12 октября начался официальный визит делегации республики Узбекистан в Самарскую область
363
В Самаре пройдет ярмарка вакансий
12 октября 2023  12:43
В Самаре пройдет ярмарка вакансий
455
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
11 октября 2023  11:55
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
576
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
11 октября 2023  10:42
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
616
Весь список