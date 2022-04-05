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Самарец хотел сводить девушку в кино, а попался на удочку мошенников

5 апреля 2022 10:00
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Самарец хотел сводить девушку в кино, а попался на удочку мошенников

В полицию за помощью обратился 24-летний безработный житель Самары. Молодой человек познакомился в Интернете с девушкой. Она предложила сходить в кино и скинула ссылку для покупки билетов. Парень оформил заказ, и с его карты списали  больше 3000 рублей, а девушка внезапно предложила перенести встречу и сдать купленные билеты, после этого  перестала выходить на связь. В этот момент самарец понял, что стал жертвой мошенников и сообщил о случившемся в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Кража Мошенники

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