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Мошенник тратил деньги с украденной карты сызранца

19 июня 2021 10:43
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Мошенник тратил деньги с украденной карты сызранца

В декабре 2020 года у жителя Сызрани 1992 года рождения неизвестный похитил банковскую карту. Мужчина обнаружил пропажу, когда на его сотовый телефон стали приходить смс-оповещения об оплате, хотя в том момент никаких покупок он не совершал.

Следствием установлено, что банковская карта была похищена около одного из магазинов, в момент, когда пострадавший следовал в сторону работы. Оперативники выяснили, в каких магазинах осуществлялась оплата похищенной картой, опросили работников торговых точек и просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные в помещении. Стражи правопорядка составили ориентировку, которую направили всем службам полиции.

Спустя два дня после совершения преступления в отдел полиции обратился мужчина, который попросил помощи в поиске вора, похитившего его мобильный телефон. Заявление у сызранца приняли, по факту кражи возбудили уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска заметили, что внешность мужчины и разыскиваемого преступника идентичны. В ходе проведения проверочных мероприятий выяснилось, что подозреваемый, воспользовавшись похищенной банковской картой с функцией бесконтактной оплаты, приобретал в магазинах продукты питания и сигареты. Мужчина признался в краже.

По данным полицейских, подозреваемый - 1988 года рождения в прошлом привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1. Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.

Теги: банковские карты кража мошенники уголовное дело

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