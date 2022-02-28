Слесарь из Тольятти взяла кредит 245 тысяч и отдала мошенникам

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Остерегайтесь мошенников, которые представляются работниками банков.

В середине февраля жительнице г. Тольятти, работающей слесарем одного из производственных предприятий, позвонил неизвестный и представившись сотрудником безопасности банка сообщил женщине, что на ее имя злоумышленники оформили кредит. Чтобы помешать мошенникам необходимо срочно взять заём и перевести деньги на указанный счет, что женщина и сделала, отправив аферисту 245 000р.. После чего звонивший перестал выходить на связь. После этого потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.