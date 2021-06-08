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Самозанятый тольяттинец хотел подработать и лишился денег

8 июня 2021 09:46
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Самозанятый тольяттинец хотел подработать и лишился денег

Будьте бдительны! Не доверяйте мошенникам, которые предлагают дополнительный заработок в Интернете. 
Так, неизвестный злоумышленник, позвонил самозанятому жителю Тольятти 1982 года рождения и предложил получить дополнительный доход на валютной бирже. Мужчину предложение заинтересовало и он перевел со своей банковской карты денежные средства в размере 15 тысяч рублей через сайт, который ему продиктовал мошенник. После того, как тольяттинец перечислил деньги, незнакомец перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело

Теги: интернет-мошенники мошенник

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