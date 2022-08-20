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Самарскую пенсионерку ограбили в подъезде

20 августа 2022 12:14
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Самарскую пенсионерку ограбили в подъезде

В полицию за помощью обратилась женщина 1953 года рождения. Пенсионерка сообщила, что стала жертвой грабителя в подъезде дома, расположенного на ул. Парусной, где проживает. Сумма причиненного материального ущерба составила 1335 рублей.
В ходе опроса потерпевшая пояснила, что она возвращалась домой из магазина. Зайдя в подъезд, заметила позади себя мужчину, который через несколько секунд резким рывком попытался вырвать сумку с продуктами из рук заявительницы, но сумка осталась у нее в руках. Тогда злоумышленник оттолкнул пенсионерку, которая при падении выронила сумку из рук. Этим и воспользовался нападавший, подобрал ручную кладь и скрылся. Как пояснила женщина, незнакомого мужчину она заметила еще в магазине, но не придала этому значения. Потерпевшая сообщила полицейским приметы похитителя и описание похищенного, после чего сотрудники полиции довели до личного состава полиции самарского гарнизона, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку.
Участковые уполномоченные полиции, осуществляя обход территории административного участка, расположенного в соседнем дворе относительно места совершения происшествия, уже через 30 минут после получения ориентировки возле одного из домов заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Увидев полицейских, он попытался убежать, но в результате непродолжительной погони был задержан. При нем была похищенная сумка. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее неоднократно судимый местный житель 1986 года рождения свою вину в содеянном признал и пояснил, что, кроме продуктов питания, внутри сумки обнаружил кошелёк с денежными средствами в размере 200 рублей и футляр с очками. Часть продуктов задержанный съел, а денежные средства потратил на личные нужды, остальное имущество возвращено потерпевшей.

. Суд назначил жителю областного центра наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Иск о возмещении причиненного материального ущерба потерпевшая заявлять не стала.

Теги: Уголовное дело

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