Самарского пенсионера на полмиллиона обманул лжеброкер

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В отдел полиции Самарской области обратился 71-летний местный житель с заявлением о хищении 543 000 руб. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что пенсионеру поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного человека, который путем обмана, убедил мужчину попробовать себя в инвестировании, открыв брокерский счет в одном из известных банков.

Спустя некоторое время местному жителю поступил звонок уже с другого номера, звонивший представился сотрудником службы безопасности его брокерской компании и сообщил, что на его счете совершена подозрительная активность. Для защиты средств необходимо срочно вывести их на так называемый безопасный счет.

В течение трех недель мошенники поддерживали контакт с пенсионером через телефонные звонки. Они отправляли поддельные документы, проводили “онлайн-консультации” и убеждали в необходимости дальнейших переводов. Общая сумма ущерба составила 543 000 рублей. Только после последнего перевода, когда злоумышленник перестал выходить на связь, пенсионер понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.