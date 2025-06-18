Я нашел ошибку
Главные новости:
В Борском районе 14-летний подросток на мопеде попал в ДТП
В Борском районе 14-летний подросток на мопеде попал в ДТП
В Самаре автобус врезался в здание
В Самаре автобус врезался в здание
18 июня два человека спасены с тонущего маломерного судна в Красноглинском районе
18 июня два человека спасены с тонущего маломерного судна в Красноглинском районе
Самарские «Крылья Советов» получили премию УЕФА
Самарские «Крылья Советов» получили премию УЕФА
В Самаре 19 июня временно ограничат проезд на Молодогвардейской
В Самаре 19 июня временно ограничат проезд на Молодогвардейской
Несовершеннолетним россиянам перестанут продавать зажигалки
Несовершеннолетним россиянам перестанут продавать зажигалки
Самарского пенсионера на полмиллиона обманул лжеброкер
Самарского пенсионера на полмиллиона обманул лжеброкер
СФ одобрил закон о запрете открывать счета подросткам без согласия родителей
СФ одобрил закон о запрете открывать счета подросткам без согласия родителей
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.71
0.2
EUR 90.75
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
17 июня самарский зоопарк приглашает на Всемирный день крокодила
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарского пенсионера на полмиллиона обманул лжеброкер

18 июня 2025 12:59
76
Самарского пенсионера на полмиллиона обманул лжеброкер

В отдел полиции Самарской области обратился 71-летний местный житель с заявлением о хищении 543 000 руб. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что пенсионеру поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного человека, который путем обмана, убедил мужчину попробовать себя в инвестировании, открыв брокерский счет в одном из известных банков.

Спустя некоторое время местному жителю поступил звонок уже с другого номера, звонивший представился сотрудником службы безопасности его брокерской компании и сообщил, что на его счете совершена подозрительная активность. Для защиты средств необходимо срочно вывести их на так называемый безопасный счет.

В течение трех недель мошенники поддерживали контакт с пенсионером через телефонные звонки. Они отправляли поддельные документы, проводили “онлайн-консультации” и убеждали в необходимости дальнейших переводов. Общая сумма ущерба составила 543 000 рублей. Только после последнего перевода, когда злоумышленник перестал выходить на связь, пенсионер понял, что стал жертвой мошенников и  обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мошенники стали подделывать "кружочки" от лица именинников в Telegram
17 июня 2025, 10:26
Мошенники стали подделывать "кружочки" от лица именинников в Telegram
Специалист призвал уже сейчас проявлять осторожность при получении аудио- и видеосообщений в мессенджерах. Криминал
311
Пенсионерку из Жигулевска обманул мошенник, представившийся ее внуком
16 июня 2025, 12:26
Пенсионерку из Жигулевска обманул мошенник, представившийся ее внуком
Он сообщил о серьезной аварии, в которой якобы пострадал и он, и другой водитель. Криминал
419
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме
16 июня 2025, 09:47
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме
Даже блокировка популярных приложений не решает проблему — злоумышленники находят альтернативные платформы. Криминал
359
В центре внимания
В Самаре 19 июня временно ограничат проезд на Молодогвардейской
18 июня 2025  13:07
В Самаре 19 июня временно ограничат проезд на Молодогвардейской
58
Оформление чаш фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Самаре выполнено на 70%
18 июня 2025  11:35
Оформление чаш фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» в Самаре выполнено на 70%
129
В Самаре пройдёт Всероссийская акция «Свеча памяти»
18 июня 2025  11:29
В Самаре пройдёт Всероссийская акция «Свеча памяти»
130
До конца дня местами в Самарской области ожидается очень сильный дождь
18 июня 2025  10:00
До конца дня местами в Самарской области ожидается очень сильный дождь
153
«День молодёжи-2025» объединит тысячи жителей Самарской области
17 июня 2025  12:37
«День молодёжи-2025» объединит тысячи жителей Самарской области
345
Весь список