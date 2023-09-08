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Самарский студент присоединился к преступной группе и обманывал пенсионеров

8 сентября 2023 11:00
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Самарский студент присоединился к преступной группе и обманывал пенсионеров

Молодой человек выполнял роль курьера в преступной схеме, забирая деньги у пенсионеров.

19-летний житель Самары подозревается в совершении четырех эпизодов мошенничества, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в значительном и крупном размере.

Старший следователь следственного отдела капитан юстиции Татьяна Кирсанова установила, что в августе текущего года житель Самары увидел в сети Интернет объявление о работе, в его обязанности входило забирать деньги у жителей Новокуйбышевска и переводить на счета, оставляя себе процент.

Потерпевшим звонили неизвестные, которые сообщали, что родственники якобы стали виновниками дорожно-транспортного происшествия, и за не привлечение к ответственности виновных в ДТП необходимо передать имеющиеся денежные средства. Незнакомцы общались с потерпевшими по телефону, не давая связаться с родственниками, пока к ним на такси не приезжал курьер. Пострадавшие передавали ему свои сбережения. Общий ущерб составил 1 миллион 185 тысяч рублей.

После того, как молодой человек уезжал, пожилые люди связывались с родственниками и, осознавая, что стали жертвами мошенников, обращались в полицию. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили маршрут передвижения злоумышленника, установили место его нахождения и задержали. Им оказался ранее не судимый житель областного центра 2003 года рождения, имеющий постоянное место жительства и учебы. Задержанный вину в совершении противоправных деяний признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

 

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