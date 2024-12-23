Самарские транспортные полицейские задержали пассажира поезда за незаконный оборот наркотиков

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Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте задержали пассажира поезда за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия при сопровождении пассажирского поезда «Адлер – Красноярск» сотрудники патрульно-постовой службы полиции Средневолжского ЛУ обратили внимание на одного из пассажиров, который вел себя подозрительно. А при проверке документов он заметно нервничал.

При проведении осмотра личных вещей в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили в рюкзаке гражданина тубус, в котором находились небольшой прозрачный контейнер, два свертка из полимерной пленки, которые сверху обмотаны изолентой и электронные весы. Внутри контейнера и свертков находилось вещество в виде порошка и кристаллов различной формы.

Согласно справки об исследовании эксперта ЭКЦ линейного управления указанным веществом является наркотическое средство «метадон», общей массой более 11 граммов, что является крупным размером.

В отношении жителя Красноярского края, 1978 года рождения, следователем следственного управления Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Установлено, что мужчина приобрел наркотик в г. Краснодаре через сеть Интернет, забрав запрещенное вещество из тайника-закладки.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления заключен под стражу. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.