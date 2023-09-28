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Самарские росгвардейцы в ночном клубе задержали подозреваемого в убийстве

28 сентября 2023 09:34
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Самарские росгвардейцы в ночном клубе задержали подозреваемого в убийстве

Около полуночи экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о том, что их помощь нужна в ночном клубе, расположенном на улице Революционной – там нажали «тревожную кнопку». Группа задержания незамедлительно выехала по указанному адресу.

Охрана увеселительного заведения объяснила прибывшим патрульным, что в клубе находится посетитель, убивший человека. Мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сам рассказывал о совершенном недавно преступлении другим посетителям.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя. Он не стал отпираться и подробно описал все случившееся. По словам жителя Самары, он находился в квартире у знакомого. Во время совместного застолья между ними произошла ссора. Гость начал избивать хозяина жилплощади руками и ногами. Когда тот перестал подавать признаки жизни, злоумышленник отправился в расположенный поблизости ночной клуб, где продолжил употреблять спиртные напитки.

Стражи правопорядка сообщили о случившемся в дежурную часть и проследовали в квартиру, в которой произошел инцидент. Внутри росгвардейцы обнаружили тело мужчины 1983 года рождения со следами насильственной смерти.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного – ранее судимого мужчину 1985 года рождения, своим коллегам из полиции. Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».

Теги: Росгвардия Убийство

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