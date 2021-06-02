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Самарские полицейские разыскивают родственников людей, чьи могилы были осквернены

2 июня 2021 11:27
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Самарские полицейские разыскивают родственников людей, чьи могилы были осквернены

В полицию в Самаре поступило сообщение о том, что на кладбище «Управленческий», расположенном в Красноглинском районе г. Самары, повреждены надмогильные сооружения. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили более 40 оскверненных могил.

Отделом дознания отдела полиции №8 Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 Уголовного кодекса Российской Федерации «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Сотрудниками полиции установлено, что к совершению данного деяния может быть причастен молодой человек 2001 года рождения, проживающий на территории г. Самары. Его местонахождение установлено.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск родственников людей, чьи могилы были осквернены на кладбище.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, обладающим соответствующей информацией, с просьбой сообщить ее в ближайший отдел полиции или по телефонам: 373-76-40, 950-02-02 или 112.

Теги: вандализм МВД осквернение могил

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