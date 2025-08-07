Я нашел ошибку
Глава Самары Иван Носков проверил выполнение работ по итогу поручений, данных ранее в ходе объездов внутригородских районов. 
В Самаре водитель сбил 16-летнего велосипедиста
В самарском магазине нашли запрещенные сыры и колбасы
в Самарской области отдохнули ещё 150 школьников из ДНР
На Земле ожидается сильнейшая за последние два месяца магнитная буря
в МЭР назвали нежелательным курс доллара ниже 75 рублей
1000 волонтёров Самарской области помогут в организации Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Более 220 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2025 года
Самарские полицейские пресекли деятельность нарколаборатории

7 августа 2025 09:32
127
Самарские полицейские пресекли деятельность нарколаборатории

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, к сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что житель Сызрани может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе проверки указанные сведения подтвердились. Оперуполномоченные при силовой поддержке бойцов СОБР  «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области задержали подозреваемого и провели обыск арендованного им ангара, расположенного на территории города Сызрань.

В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли лабораторное оборудование для изготовления синтетического наркотика, мобильные телефоны, пластиковые и металлические емкости различного объёма с жидкостям внутри, а также вещество в виде кристаллов и порошка, приготовленное для последующий упаковки и расфасовки.  

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, представленное вещество в виде кристаллов и порошка является наркотическим средством - мефедрон, общей массой более 11 кг, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности     Следственного управления  УМВД    России по г. Самаре 39-летнему безработному жителю Сызрани предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится химическая экспертиза остальных изъятых веществ, с целью установления всех фактов противоправной деятельности обвиняемого, расследование уголовного дела продолжается.

