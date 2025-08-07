Самарские полицейские пресекли деятельность нарколаборатории

127

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, к сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что житель Сызрани может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе проверки указанные сведения подтвердились. Оперуполномоченные при силовой поддержке бойцов СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области задержали подозреваемого и провели обыск арендованного им ангара, расположенного на территории города Сызрань.

В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли лабораторное оборудование для изготовления синтетического наркотика, мобильные телефоны, пластиковые и металлические емкости различного объёма с жидкостям внутри, а также вещество в виде кристаллов и порошка, приготовленное для последующий упаковки и расфасовки.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, представленное вещество в виде кристаллов и порошка является наркотическим средством - мефедрон, общей массой более 11 кг, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по г. Самаре 39-летнему безработному жителю Сызрани предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится химическая экспертиза остальных изъятых веществ, с целью установления всех фактов противоправной деятельности обвиняемого, расследование уголовного дела продолжается.