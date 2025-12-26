Самарец нашел в интернете объявление, обещавшее хороший доход, и в дальнейшем стал распространять наркотики

В Самаре, в ходе ОРМ «Наблюдение», задержан ранее не судимый, местный житель 2005 г.р, который совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что нашел в интернете объявление, обещавшее хороший доход и в дальнейшем стал распространять наркотики посредством оборудования тайников.

Оперативные действия полиции прервали эту незаконную деятельность. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. По инкриминируемой ему статье действующим законодательством предусмотрены серьёзные санкции.

Полицейские напоминают: очень быстро «выгодное предложение» из сети может обернуться катастрофой. В Интернете можно найти объявления о «быстром и лёгком заработке» через выращивание или сбыт наркотиков, но за каждым таким предложением стоит не прибыль, а уголовное преследование.

Полиция призывает быть бдительными: не поддавайтесь на сомнительные предложения, какие бы заманчивые перспективы они ни сулили. Помните — любое участие в обороте запрещённых веществ влечёт тяжёлую уголовную ответственность. Если вы столкнулись с подобными объявлениями или заметили признаки незаконной деятельности, незамедлительно сообщайте в полицию.

Не стоит рисковать свободой и будущим ради мимолётной выгоды. Выбор законных путей заработка и осознанное отношение к собственной безопасности — это то, что защитит вас и ваших близких от необратимых последствий.