Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
В России вдвое повысится плата за холодную воду: кого коснутся новые правила
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел
россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Самарец нашел в интернете объявление, обещавшее хороший доход, и в дальнейшем стал распространять наркотики

163
Самарец нашел в интернете объявление, обещавшее хороший доход, и в дальнейшем стал распространять наркотики

В Самаре, в ходе ОРМ «Наблюдение», задержан  ранее не судимый, местный житель 2005 г.р, который совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что нашел в интернете объявление, обещавшее хороший доход и в дальнейшем стал распространять наркотики посредством оборудования тайников.

Оперативные действия полиции прервали эту незаконную деятельность. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. По инкриминируемой ему статье действующим законодательством предусмотрены серьёзные санкции.

Полицейские напоминают: очень быстро «выгодное предложение» из сети может обернуться катастрофой. В Интернете можно найти объявления о «быстром и лёгком заработке» через выращивание или сбыт наркотиков, но за каждым таким предложением стоит не прибыль, а уголовное преследование.

Полиция призывает быть бдительными: не поддавайтесь на сомнительные предложения, какие бы заманчивые перспективы они ни сулили. Помните — любое участие в обороте запрещённых веществ влечёт тяжёлую уголовную ответственность. Если вы столкнулись с подобными объявлениями или заметили признаки незаконной деятельности, незамедлительно сообщайте в полицию.

Не стоит рисковать свободой и будущим ради мимолётной выгоды. Выбор законных путей заработка и осознанное отношение к собственной безопасности — это то, что защитит вас и ваших близких от необратимых последствий.

Теги: Стоп Наркотик

