В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотических средств

В полицию Тольятти поступила оперативная информация о том, что местная жительница 1994 года рождения причастна к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки поступивших сведений в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали женщину возле многоквартирного дома в Центральном районе города.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли в пакете задержанной семь полимерных свёртков с порошкообразным веществом белого цвета.

Задержанную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти, где экспертами установлено, что в свертках находилось наркотическое вещество – мефедрон и N-метилэфедрон, общей массой свыше 880 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

В ходе опроса ранее судимая за имущественные преступления и хранение наркотиков местная жительница, пояснила сотрудникам полиции, что приобрела наркотики через сеть Интернет, увидев объявление, обещавшее хороший доход и стала распространять наркотики посредством оборудования закладок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Полицейские продолжают мероприятия по установлению возможных фактов противоправной деятельности злоумышленницы, а также канала поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.