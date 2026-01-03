В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотических средств

Я нашел ошибку
Главные новости:
По информации Приволжского УГМС 4 января в Самаре ночью -7, -9°С, днем -1, -3°С. На дорогах снежные заносы.
4 января в регионе снег, метель, сильный ветер, до -6°С
В Кировском районе Самары произошел пожар в автосервисе
В Кировском районе Самары произошел пожар в автосервисе
В самарском парке Гагарина сгорел аттракцион
В самарском парке Гагарина сгорел аттракцион
В Минздраве Самарской области напомнили о мерах безопасности в праздники
В Минздраве Самарской области напомнили о мерах безопасности в праздники
В Госдуме назвали сроки принятия мер против «схемы Долиной»
В Госдуме назвали сроки принятия мер против «схемы Долиной»
Во время пожара в Новокуйбышевске из здания эвакуировали 12 человек, трое из них — дети.
Во время пожара в Новокуйбышевске из здания эвакуировали 12 человек, трое из них — дети.
Движение на трассе М-5 «Урал» в Самарской области ограничили из-за метели 3 января
Движение на трассе М-5 «Урал» в Самарской области ограничили из-за метели 3 января
В Самаре обжалуют приговор по делу о покушении на депутата Госдумы
В Самаре обжалуют приговор по делу о покушении на депутата Госдумы
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотических средств

255
В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотических средств

В полицию Тольятти поступила оперативная информация о том, что местная  жительница  1994 года рождения причастна  к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки поступивших сведений в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали женщину возле многоквартирного дома в Центральном районе города.

В ходе личного досмотра  в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли в пакете задержанной семь  полимерных свёртков  с порошкообразным веществом белого цвета.

Задержанную  доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти, где экспертами установлено, что в свертках  находилось наркотическое вещество – мефедрон и N-метилэфедрон, общей массой свыше 880 граммов, что законодатель относит к особо крупному  размеру.

В ходе опроса ранее судимая за имущественные преступления и хранение наркотиков местная жительница, пояснила сотрудникам полиции, что приобрела наркотики через сеть Интернет, увидев объявление, обещавшее хороший доход и стала распространять наркотики посредством оборудования закладок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).  

Полицейские продолжают мероприятия по установлению возможных фактов противоправной деятельности злоумышленницы, а также канала поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
30 декабря 2025, 11:51
Полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Полицейские продолжают проводить оперативные мероприятия, в том числе и в отношении лиц, организовавших противоправную деятельность фигуранта и сбывших ему... Происшествия
605
Самарец нашел в интернете объявление, обещавшее хороший доход, и в дальнейшем стал распространять наркотики
26 декабря 2025, 09:54
Самарец нашел в интернете объявление, обещавшее хороший доход, и в дальнейшем стал распространять наркотики
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. По инкриминируемой ему статье действующим законодательством предусмотрены серьёзные санкции. Происшествия
584
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества
25 декабря 2025, 14:00
Житель Кошкинского района ответит за незаконное хранение свыше 8 кг конопли и умышленный поджог чужого имущества
Подозреваемый, заподозрив односельчанина в передаче информации в отдел полиции, из мести поджег хозяйственные постройки во дворе его частного дома. Происшествия
613
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
579
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
750
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
31 декабря 2025  20:30
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
1022
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
31 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
1963
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
31 декабря 2025  17:40
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
998
Весь список