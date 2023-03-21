Самарская пенсионерка «во имя спасения» собственных сбережений отдала мошенникам 2 млн рублей

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В дневное время суток на сотовый телефон женщины 1954 года рождения поступил звонок с неизвестного номера. Мужской голос представился ее личным менеджером одной из финансовых организаций. В ходе диалога мужчина сообщил, что в данный момент в ее личном кабинете мобильного банка происходит незаконное оформление кредитных средств и, чтобы прервать операцию, необходимо перевести все сбережения на резервный счет, который любезный «сотрудник» банка направит ей в смс.

Доверчивая пенсионерка поспешила воспользоваться инструкцией и направилась к ближайшему банкомату, где с помощью присланного мошенником QR-кода перевела ему 2 млн рублей. Только спустя несколько часов, заглянув в мобильное приложение женщина поняла, что стала жертвой мошенников и лишилась сбережений. За помощью самарчанка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Будьте бдительны! Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковскими счетами; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.