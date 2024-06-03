Самарская пенсионерка стала жертвой якобы сотрудников правоохранительных органов

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В полицию обратилась местная жительница Самары 1955 года рождения с заявлением о мошенничестве. Она рассказала полицейским, что накануне ей поступило несколько телефонных звонков от якобы сотрудников правоохранительных органов, которые утверждали, что она стала жертвой мошенников, и они якобы пресекли незаконный перевод денежных средств с ее счетов, однако наличность, хранящуюся дома необходимо тоже спасать. Пенсионерка согласилась и через несколько часов передала все свои сбережения неизвестному в подъезде своего дома. Таким образом, мошенники завладели денежными средствами на общую сумму 112 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.