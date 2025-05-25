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Самарская пенсионерка поверила сообщению про ДТП и отдала мошеннику 80 тысяч

25 мая 2025 12:21
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Самарская пенсионерка поверила сообщению про ДТП и отдала мошеннику 80 тысяч

В полицию Самарской области обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил о ДТП с пострадавшими, виновником которого якобы является ее сын.

Звонивший убедил пенсионерку передать деньги и пообещал, что сын таким образом избежит уголовной ответственности. Пенсионерка передала 80 000 подъехавшему к ее дому молодому человеку. После этого она позвонила сыну и выяснила, что он в ДТП не попадал. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Самарские полицейские напоминают, что большая часть всех мошеннических действий начинается со звонка и направлена на самых доверчивых граждан - пожилых людей. Они готовы отдать последние деньги и ценности, лишь бы с их родственниками ничего не случилось. Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан никогда не переводить или передавать неизвестным деньги по телефонному требованию, а обязательно удостовериться в информации, перезвонив своим родным.

 

Теги: Мошенники

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