Самарская пенсионерка получила 20 тысяч и отдала мошенникам 1,2 млн

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В Самаре женщине 1948 г.р. позвонил якобы представитель «брокерской компании» с предложением хорошего дохода. Заключив договор с мошенниками, пенсионерка внесла стартовый капитал в размере 100 000 р. Спустя неделю, гражданка смогла вывести «прибыль» в размере 20 000 руб, что ее убедило в дальнейшем заработке. Тем более что финансовые операции отражались в личном кабинете. Далее счет необходимо было еще пополнить для более существенного дохода, что потерпевшая и сделала. После ряда пополнений на общую сумму около 1 200 000 р. сотрудник «брокерской фирмы» перестал выходить на связь. Денежные средства и «прибыль» вывести со счета уже не удалось. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.