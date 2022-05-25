Самарская пенсионерка первела мошенникам 350 тысяч рублей

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В Самаре в мае текущего года 69-летней жительнице, пенсионерке, поступил звонок от «сотрудников финансового учреждения» с информацией о том, что в ее личном кабинете банка происходит смена абонентского номера, после чего ее перевели на «специалиста Госбанка», который сообщил о необходимости перевода денежных средств на иной счет. Затем с ней связались «сотрудники правоохранительных органов» и подтвердили информацию о том, что предыдущий звонок действительно поступил от «сотрудника Госбанка». Следуя указаниям звонивших, она перевела денежные средства на счет одной из финансовых организаций через личный кабинет мобильного приложения банка в размере 350 тысяч рублей, который ей продиктовали собеседники по телефону. В последствии женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась полицию.